Telegraph: уволенного из-за сообщений в WhatsApp чиновника не накажут

Экс-заместитель министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн, ранее отстранённый от должности из-за оскорбительных высказываний в чате WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), не столкнётся с дальнейшими действиями со стороны полиции.
Об этом сообщила газета Telegraph, ссылаясь на заявление представителя полиции Большого Манчестера.
По его словам, после анализа содержания переписки, ставшей предметом жалоб, следователь не выявил оснований для продолжения разбирательства. Заявители были уведомлены о решении. В то же время парламент Великобритании продолжает собственное расследование в отношении Гвинна.
Комитет по стандартам поведения Палаты общин ранее начал проверку действий бывшего чиновника, ссылаясь на возможный ущерб репутации парламента и его членов.