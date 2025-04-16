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Посол РФ указал на удар по ВСУ в Сумах во время встречи в МИД Швеции

Посол России в Швеции Сергей Беляев 15 апреля посетил Министерство иностранных дел страны, где ему была озвучена позиция шведских властей относительно недавнего удара российских Вооружённых сил по украинским военным в Сумах. В ответ на это российский дипломат пояснил, что атака была нацелена на скопление украинских военнослужащих и их иностранных партнёров, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Беляев отметил, что, по информации России, Вооружённые силы Украины регулярно нарушают международное гуманитарное право, размещая военные объекты рядом с гражданской инфраструктурой и используя гражданское население в качестве «живого щита».

Стоит напомнить, что удар по зданию в Сумах был осуществлён 13 апреля с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В российском министерстве обороны подтвердили, что целью атаки было место проведения церемонии награждения украинских военных, где, по их данным, находились иностранные инструкторы. В результате удара был ликвидирован полковник ВСУ Юрий Юла.