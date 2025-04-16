Посол РФ указал на удар по ВСУ в Сумах во время встречи в МИД Швеции

Беляев отметил, что, по информации России, Вооружённые силы Украины регулярно нарушают международное гуманитарное право, размещая военные объекты рядом с гражданской инфраструктурой и используя гражданское население в качестве «живого щита».
Стоит напомнить, что удар по зданию в Сумах был осуществлён 13 апреля с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В российском министерстве обороны подтвердили, что целью атаки было место проведения церемонии награждения украинских военных, где, по их данным, находились иностранные инструкторы. В результате удара был ликвидирован полковник ВСУ Юрий Юла.