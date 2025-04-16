Трамп поручил выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США

В документе отмечается, что особое внимание будет уделено анализу возможного негативного влияния на рынок со стороны иностранных государств. Речь идет о так называемых «хищнических» экономических и ценовых стратегиях, а также манипуляциях, которые, по мнению американской администрации, могут искажать конкуренцию и подрывать устойчивость цепочек поставок в США.