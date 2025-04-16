Трамп поручил выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США

Президент США Дональд Трамп распорядился начать расследование, чтобы установить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран, потенциальную угрозу для национальной безопасности.
Соответствующий указ был опубликован Белым домом, где подчеркивается необходимость оценки текущих рисков и реалий, связанных с внешними поставками этих ресурсов.
В документе отмечается, что особое внимание будет уделено анализу возможного негативного влияния на рынок со стороны иностранных государств. Речь идет о так называемых «хищнических» экономических и ценовых стратегиях, а также манипуляциях, которые, по мнению американской администрации, могут искажать конкуренцию и подрывать устойчивость цепочек поставок в США.
С целью защиты национальных интересов и стимулирования внутренней добычи стратегически важных минералов власти США рассматривают возможность введения ограничительных мер, включая импортные пошлины. Эти шаги, как предполагается, помогут снизить зависимость от внешних источников и укрепят экономическую безопасность страны.
Ранее в гольф-клубе Trump International Golf Club президент США Дональд Трамп открыл памятник, посвящённый ему самому. Памятник получил название «Монумент непокорности».