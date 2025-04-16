Мемориальную доску в честь генерала ВОВ открыли в Хабаровске

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
Торжественное событие прошло на здании военно-исторического музея ВВО. Со вступительным словом к участникам церемонии обратился глава региона. Он напомнил о подвигах генерала, а также отметил, что многие соединения, созданные Апанасенко, продолжают нести службу на благо Отечества и сегодня — например, 57-я гвардейская мотострелковая бригада из Бикина, задействованная в зоне СВО.
«Имя генерала вписано в летопись Отечества и Дальнего Востока. Нам нужно следовать заветам старшего поколения, тогда Победа будет за нами», — отметил Демешин.
Иосиф Апанасенко возглавил Дальневосточный фронт в начале 1941 года, обеспечивая защиту границ СССР от возможного нападения Японии. Под его руководством были построены железнодорожный тоннель под Амуром, дороги, а также укреплены военные формирования, что помогло разгромить Квантунскую армию в 1945 году.
Генерал участвовал в ключевых сражениях Великой Отечественной войны, в том числе в битвах за Москву и Сталинград. Он погиб в бою в августе 1943 года во время обороны Курщины от немецких нацистов.