Мемориальную доску в честь генерала ВОВ открыли в Хабаровске

Торжественное событие прошло на здании военно-исторического музея ВВО. Со вступительным словом к участникам церемонии обратился глава региона. Он напомнил о подвигах генерала, а также отметил, что многие соединения, созданные Апанасенко, продолжают нести службу на благо Отечества и сегодня — например, 57-я гвардейская мотострелковая бригада из Бикина, задействованная в зоне СВО.