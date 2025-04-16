В Ливане задержаны два лидера ХАМАС в ходе операции спецслужб

15 апреля в южноливанском городе Сайда сотрудники спецслужбы ливанской армии задержали двух высокопоставленных представителей радикального палестинского движения ХАМАС.
Об этом сообщило издание Janoubia, не раскрыв личности задержанных.
Источники портала отмечают, что подобные задержания палестинцев, предположительно причастных к вооружённым атакам на Израиль с юга Ливана, уже происходили ранее.
Кроме того, прежде вооружённые силы Ливана ликвидировали шесть баз палестинских вооружённых формирований в районе долины Бекаа и вблизи сирийской границы, изъяв оттуда оружие и технику.
Между тем палестинское движение ХАМАС выразило сомнение в искренности израильского предложения о прекращении огня в секторе Газа.