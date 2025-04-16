Глава ЕК фон дер Ляйен: Запада в его прежнем виде больше не существует

Запад в том виде, в котором его все знали, перестал существовать после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Zeit.
Руководитель исполнительного органа ЕС отметила, что сейчас она вынуждена проводить большое количество бесед с главами различных государств и правительств. Фон дер Ляйен подчеркнула, что многие страны якобы испытывают интерес к расширению торговли с Европой.
Она уточнила, что речь идет не только об установлении экономических связей, но и об определении общих правил и принятии ожидаемых решений. Глава ЕК утверждает, что Европа «известна своей предсказуемостью и надежностью».
Председатель Еврокомиссии также обратила внимание, что по-прежнему привержена трансатлантическому партнерству. Кроме того, она выразила уверенность в том, что Европа и США сохранят дружеские связи.
Напомним, в середине февраля обозреватель Фара Стокман в статье для газеты The New York Times написала, что отношение США к Европе изменилось после прихода к власти Трампа и напоминает фильм ужасов.
Также сообщалось, что в середине марта Урсула фон дер Ляйен предупредила о формировании нового международного порядка в следующие пять лет. Глава ЕК призвала Европу готовиться к этому процессу в срочном порядке.