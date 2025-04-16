Источник CNN подтвердил отказ США подписывать заявление G7 по Украине

«В данный момент мы не придаем этому большого значения, но верно то, что США не подпишут заявление по Украине, с которым согласились другие члены G7», — сказал собеседник телеканала.
Как сообщали собеседники Bloomberg, официальные лица США опасаются, что согласие с заявлением G7 нанесет ущерб переговорам Вашингтона с Москвой.
В конце февраля США впервые с 2022 года отказались подписывать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением действий России в конфликте на Украине. CNN напоминает, что голосование против резолюции привело к разногласиям между США и их давними европейскими союзниками.
13 апреля власти Украины сообщили, что по городу Сумы был нанесен удар. Сообщалось о 34 погибших и более 100 раненых. В Минобороны РФ 14 апреля заявили, что удар был нанесен «по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы “Северск”».
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Ъ» сказал, что удар по Сумам был нанесен в связи с нахождением на объекте в городе военных ВСУ.