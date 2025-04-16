Байден впервые после окончания срока выступил с публичной речью

Выступление прошло на мероприятии правозащитников прав инвалидов в Чикаго. Ранее Байден выступал с речью на конференции профсоюза электриков, однако она не была публичной.
В своем обращении Байден в основном говорил о социальном обеспечении в США, критикуя сокращения, вводимые текущей администрацией, однако имени преемника — Дональда Трампа — в речи не прозвучало. Байден в своей привычной манере говорил то громко, то шепотом.
При этом телеканал CNN сообщает, что многие демократы хотели бы, чтобы Байден воздержался от публичных выступлений, считая его на данном этапе скорее обузой для потерявшей власть Демократической партии США, ведь свой срок Байден закончил с рекордно низкими рейтингами одобрения.
Остается неясным, сможет ли Байден основать центр или библиотеку в свою честь, как это обычно делают предыдущие президенты США на деньги, пожертвованные их крупнейшими донорами.
«Многие преданные доноры чувствовали себя обманутыми и проигнорированными во время его президентства, борясь за такие элементарные вещи, как приглашения на праздничные приемы в Белом доме … Несколько доноров рассказали CNN, что чувствовали себя слишком разозленными и обиженными, чтобы выписывать чеки», — сообщает телеканал.
Пока что Байден даже не начал обзванивать доноров, что вызывает удивление некоторых из них, в то время как один из его давних сторонников заявил CNN, что «и славу богу».
Почти не выходит на связь экс-президент и со своей бывшей командой и однопартийцами, многие из которые публично призывали его выйти из гонки прошлым летом после провала на дебатах с Трампом и сомнений относительно состояния его физического и когнитивного здоровья.