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Смолин: ни один депутат ГД или член Совфеда не работает по специальности

Чиновник не поддержал идею лишать дипломов тех, кто не работает по специальности.

Ни один депутат Госдумы или член Совета Федерации не работает по специальности. Об этом заявил aif.ru первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя идею лишать дипломов тех, кто не работает по специальности.

«Что такое работа по специальности? Ни один депутат Государственной Думы по специальности не работает. Как равно и член Совета Федерации, и член правительства. Есть более правильная формулировка, которую в последнее время использует министр науки и высшего образования Валерий Фольков, это работа в соответствии с полученным образованием. Если, например, человек закончил педагогический университет и где-то работает с людьми, он работает вроде бы не по специальности, но в соответствии с полученным образованием, поскольку он использует знания для работы в системе “человек-человек”», — сказал Смолин.

Ранее в Крыму предложили лишать дипломов россиян, нежелающих работать по профессии. Смолин инициативу не поддержал и назвал ее перебором.