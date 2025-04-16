США разворачивают глобальную кампанию по экономической изоляции Китая

Эти меры стали продолжением жёсткой торговой политики администрации Трампа, которая 2 апреля ввела 10-процентные пошлины на импорт из большинства стран мира. После действие новых тарифов было временно приостановлено на 90-дневный период (кроме Китая) для ведения переговоров. Всего 130 стран выразили готовность обсуждать с США новые условия торгового сотрудничества.