Россия надеется, что новое правительство Германии извлечёт уроки из ошибок предыдущей коалиции, которая, по мнению Москвы, завела страну в политический тупик своей поддержкой Киева. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете «Известия», подчеркнув, что оценивать новый кабинет будут не по предвыборным заявлениям, а по реальным действиям.
По словам дипломата, провозглашённая прежним руководством ФРГ политика «смены эпох» в отношении России провалилась и привела Германию к серьёзным последствиям. Нечаев отметил, что попытки оказать давление на Россию через санкции, ультиматумы и стратегическое изоляционное противостояние оказались неэффективными. Он выразил уверенность, что Берлину в любом случае придётся учитывать интересы Москвы.
Посол подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству с любым законно избранным правительством Германии. Он отметил, что отказ от диалога, разрыв дипломатических каналов и прекращение уникальных форматов взаимодействия противоречат интересам обеих сторон. «Разрушать всегда легче, чем строить», — добавил Нечаев, подчеркивая готовность к восстановлению отношений на прагматичной основе.
Ранее возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что выносливость России не стоит недооценивать. Русский народ «был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории», подчеркнул политик.