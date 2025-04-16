Посол РФ заявил, что курс поддержки Киева завел ФРГ в тупик

Россия надеется, что новое правительство Германии извлечёт уроки из ошибок предыдущей коалиции, которая, по мнению Москвы, завела страну в политический тупик своей поддержкой Киева. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете «Известия», подчеркнув, что оценивать новый кабинет будут не по предвыборным заявлениям, а по реальным действиям.