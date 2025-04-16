WSJ: США хотят изолировать Китай через снижение пошлин для ряда стран

Власти США хотят убедить другие страны ограничить экономические и торговые отношения с Китаем в обмен на ослабление американских пошлин, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Уточняется, что речь идёт о более чем 70 государствах. Вашингтон собирается уговорить эти страны запретить китайским компаниям работать на их территории и перестать поставлять через них товары указанных фирм.
Также американская сторона рассчитывает на то, что торговые партнеры США откажутся от «дешевых промышленных товаров из Китая». Одним из авторов инициативы стал министр финансов США Скотт Бессент, который ознакомил главу Белого дома Дональда Трампа с этим планом ещё 6 апреля.
Руководитель ведомства утверждает, что такие шаги помогут Вашингтону ослабить экономику Китая и изолировать КНР. Это якобы должно заставить Пекин пойти на уступки.
Напомним, ранее Скотт Бессент заявил, что в Белом доме не исключают разрыва китайско-американских торговых связей. Вместе с тем он отметил, что США не считают такую ситуацию неизбежной.
Также сообщалось, что газета Financial Times представило три причины, в соответствии с которыми торговое противостояние Вашингтона с Пекином обречено на провал.