WSJ: США хотят изолировать Китай через снижение пошлин для ряда стран

Также американская сторона рассчитывает на то, что торговые партнеры США откажутся от «дешевых промышленных товаров из Китая». Одним из авторов инициативы стал министр финансов США Скотт Бессент, который ознакомил главу Белого дома Дональда Трампа с этим планом ещё 6 апреля.