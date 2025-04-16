Ровно год назад в Новосибирске выбрали нового мэра — Максима Кудрявцева

16 апреля 2025-го исполнился ровно год, как в Новосибирске выбрали нового мэра. Кресло главы города занял Максим Кудрявцев. По его собственному признанию, одним из серьёзных вызовов стало формирование команды.
«Из семи заместителей мэра города Новосибирска пять — новые. Серьезное обновление прошло и в среднем звене. Сейчас у нас достаточно сплоченный коллектив», — «Сиб.фм» цитирует Максима Кудрявцева.
В настоящее время мэр поставил в приоритет увеличение доходов города, привлечение дополнительных ресурсов. Отмечается, что на 2025 год утверждена доходная часть бюджета — 100 млрд.