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Ровно год назад в Новосибирске выбрали нового мэра — Максима Кудрявцева

По его признанию, одним из самых серьёзных вызовов стало формирование команды.

Источник: Сиб.фм

16 апреля 2025-го исполнился ровно год, как в Новосибирске выбрали нового мэра. Кресло главы города занял Максим Кудрявцев. По его собственному признанию, одним из серьёзных вызовов стало формирование команды.

«Из семи заместителей мэра города Новосибирска пять — новые. Серьезное обновление прошло и в среднем звене. Сейчас у нас достаточно сплоченный коллектив», — «Сиб.фм» цитирует Максима Кудрявцева.

В настоящее время мэр поставил в приоритет увеличение доходов города, привлечение дополнительных ресурсов. Отмечается, что на 2025 год утверждена доходная часть бюджета — 100 млрд.