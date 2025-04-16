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Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей с 18 апреля

Пакет «Участник» предполагает доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума.

Источник: Аргументы и факты

С 18 апреля стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вырастет до 1,32 млн рублей.

Сейчас пакет «Участник», включающий доступ ко всем деловым и культурным мероприятиям, стоит 1,2 млн рублей. Однако вход на пленарное заседание остаётся возможным только по отдельному приглашению. Скидки не предусмотрены.

Напомним, ПМЭФ пройдет 18—21 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности проявления интереса к участию в международном экономическом форуме со стороны новых американских компаний.