Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей с 18 апреля

С 18 апреля стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вырастет до 1,32 млн рублей.
Сейчас пакет «Участник», включающий доступ ко всем деловым и культурным мероприятиям, стоит 1,2 млн рублей. Однако вход на пленарное заседание остаётся возможным только по отдельному приглашению. Скидки не предусмотрены.
Напомним, ПМЭФ пройдет
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности проявления интереса к участию в международном экономическом форуме со стороны новых американских компаний.