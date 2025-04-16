Журналист поинтересовался о возможном лидерстве Евросоюза в западном мире.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — отметила она.
По словам еврочиновницы, она ведет большое количество переговоров с главами других государств и правительств со всего мира.
Вместе с тем, уверена фон дер Ляйен, Европейскому союзу требуются серьезные изменения, чтобы он на значимых позициях участвовал в формировании нового миропорядка. Для этого ЕС нужно развивать оборонную сферу и конкурентоспособность. Также глава ЕК отметила, что верит в сохранение дружелюбных отношений между США и Европой.
Накануне президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что во главе нового миропорядка встанут три страны: Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай. Европе же, которая уже давно не растет, предстоит тяжелая борьба за лидерские позиции.
Президент Российской Федерации Владимир Путин не так давно дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Среди многих актуальных и правдивых выражений особенно выделилась фраза, которая, вероятно, вскоре станет афоризмом. Владимир Путин сказал: «Европа встанет к ногам хозяина», имея в виду США. Позже Дональд Трамп разместил на своей странице слова Путина о будущем Европы.
Политолог Николай Межевич допустил, что Евросоюз может развалиться по примеру СССР. Однако в силу своего образования европейские политики не могут допустить, что ЕС тоже не навсегда. Если Европа вместе с Соединенными Штатами организует Третью мировую войну, все произойдет очень быстро. Если же нет, отметил ученый, будет просто раскол Европы на какие-то блоки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще несколько лет назад отметил, что у Европы есть будущее, если она будет вместе с Россией.
Политолог, член правления Российской ассоциации политологической науки Владимир Шаповалов заявил, что поддержка Украины в конфликте с Россией стала для Европы медленным самоубийством. Если США удастся переложить бремя финансирования Украины на ЕС, он может его не выдержать. Мы видим, как до минимума снизился уровень поддержки действующих правительств во всех ведущих странах Евросоюза.