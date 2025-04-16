Байден впервые выступил на публике после президентского срока

В обращении Байден сосредоточился на вопросах социального обеспечения в США. Он критиковал текущую администрацию за сокращения, однако имя преемника, Дональда Трампа, в речи не прозвучало. Байден говорил в привычной для себя манере: порой — громко, порой — шёпотом.
При этом телеканал отмечает, что многие демократы выражают желание, чтобы Байден воздерживался от публичных выступлений. Они считают, что на данном этапе он скорее обременяет Демократическую партию США, потерявшую власть. Показатели одобрения Байдена завершили его срок на рекордно низком уровне.
Ранее Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена». Также действующий американский лидер обвинил Зеленского и Байдена в «ужасной работе».