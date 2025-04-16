Байден впервые выступил на публике после президентского срока

В обращении Байден сосредоточился на вопросах социального обеспечения в США. Он критиковал текущую администрацию за сокращения, однако имя преемника, Дональда Трампа, в речи не прозвучало. Байден говорил в привычной для себя манере: порой — громко, порой — шёпотом.