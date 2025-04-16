Власти Финляндии захотели запретить россиянам покупку квартир

«Во время обсуждения в парламенте уже неоднократно прозвучала инициатива запретить покупку квартир гражданам РФ, не имеющим как минимум постоянного ВНЖ (типа P) или гражданства ЕС», — сказал Булавцев в беседе с «Известиями». По его словам, закон также предусматривает полный запрет на приобретение земельных участков и домов для иностранцев, которые не имеют статуса постоянного резидента.