Представители антифашистского подполья рассказали, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины выразили готовность выступить против действующего президента Владимира Зеленского и его окружения. Об этом пишет РИА Новости.
По их словам, десантники намерены инициировать марш на Киев с целью смены власти.
Инициативу поддерживают как ветераны, так и действующие офицеры бригады. Они убеждены, что действия и политика нынешнего украинского руководства ведут страну к распаду и возможному разделу территорий между другими государствами.
По информации подполья, бойцы 95-й бригады рассматривают возможность возглавить движение по свержению Зеленского, рассматривая это как шаг, способный сохранить целостность Украины и предотвратить дальнейшую дестабилизацию.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу надо признать, что при Владимире Зеленском не получится урегулировать украинский конфликт.