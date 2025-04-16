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Боевики 95-й бригады ВСУ планируют свергнуть Зеленского

Инициативу поддерживают как ветераны, так и действующие офицеры бригады.

Источник: Аргументы и факты

Представители антифашистского подполья рассказали, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины выразили готовность выступить против действующего президента Владимира Зеленского и его окружения. Об этом пишет РИА Новости.

По их словам, десантники намерены инициировать марш на Киев с целью смены власти.

Инициативу поддерживают как ветераны, так и действующие офицеры бригады. Они убеждены, что действия и политика нынешнего украинского руководства ведут страну к распаду и возможному разделу территорий между другими государствами.

По информации подполья, бойцы 95-й бригады рассматривают возможность возглавить движение по свержению Зеленского, рассматривая это как шаг, способный сохранить целостность Украины и предотвратить дальнейшую дестабилизацию.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу надо признать, что при Владимире Зеленском не получится урегулировать украинский конфликт.