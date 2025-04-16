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Владивосток отстал от других столиц ДФО по качеству городской среды

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля, ФедералПресс. Аналитики провели исследование и составили индекс качества городской среды за 2024 год. Столица Приморья не вошла в топ-3, отстав от других столиц дальневосточных регионов.

Источник: Финансы Mail

«Средний показатель качества городской среды в России вырос с 200 до 220 баллов. Среди крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате, наибольшие баллы индекса получили Москва — 312 баллов, Санкт-Петербург — 283 балла, Казань — 254 балла», — говорится в исследовании ДОМ.РФ и Минстроя России.

Владивосток набрал 237 баллов, что выше среднероссийского показателя, но ниже, чем у соседей по Дальнему Востоку — Благовещенска (246), Южно-Сахалинска (244) и Хабаровска (239).

Баллы столицы Приморья по ключевым позициям:

  • Жилье и прилегающие пространства — 44 балла
  • Улично-дорожная сеть — 36 баллов
  • Озелененные территории — 36 баллов
  • Общественно-деловая инфраструктура — 43 балла
  • Социально-досуговая сфера — 38 баллов
  • Общегородское пространство — 40 баллов.

Главными вопросами, требующими решения во Владивостоке, являются плотная застройка, недостаток зеленых зон, перегруженные дороги и неравномерное развитие районов. В то же время город демонстрирует хорошие показатели по деловой инфраструктуре и потенциал для роста.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Владивосток стал лидером в списке российских городов с наибольшими объемами строительства жилья.