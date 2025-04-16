Владивосток отстал от других столиц ДФО по качеству городской среды

«Средний показатель качества городской среды в России вырос с 200 до 220 баллов. Среди крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате, наибольшие баллы индекса получили Москва — 312 баллов, Санкт-Петербург — 283 балла, Казань — 254 балла», — говорится в исследовании ДОМ.РФ и Минстроя России.
Владивосток набрал 237 баллов, что выше среднероссийского показателя, но ниже, чем у соседей по Дальнему Востоку — Благовещенска (246), Южно-Сахалинска (244) и Хабаровска (239).
Баллы столицы Приморья по ключевым позициям:
- Жилье и прилегающие пространства — 44 балла
- Улично-дорожная сеть — 36 баллов
- Озелененные территории — 36 баллов
- Общественно-деловая инфраструктура — 43 балла
- Социально-досуговая сфера — 38 баллов
- Общегородское пространство — 40 баллов.
Главными вопросами, требующими решения во Владивостоке, являются плотная застройка, недостаток зеленых зон, перегруженные дороги и неравномерное развитие районов. В то же время город демонстрирует хорошие показатели по деловой инфраструктуре и потенциал для роста.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Владивосток стал лидером в списке российских городов с наибольшими объемами строительства жилья.