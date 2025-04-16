Байден впервые после окончания президентского срока выступил на публике

Напомним, в середине марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прежний глава Белого дома «проспал» своё президентство. Он уточнил, что в это время американской администрацией якобы руководила супруга Байдена Джилл. Вэнс добавил, что в результате правления демократа в экономике США сложилась «катастрофическая ситуация».