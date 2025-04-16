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Байден впервые после окончания президентского срока выступил на публике

Мероприятие, на котором выступил экс-президент США, прошло в Чикаго в штате Иллинойс.

Экс-глава Белого дома Джо Байден выступил с публичной речью, которая стала первой по счёту после того, как его президентский срок завершился, трансляцию выступления политика вели американские телеканалы.

Мероприятие прошло в городе Чикаго (штат Иллинойс) и было организовано защитниками прав инвалидов. Байден затронул тему социального обеспечения в США и подверг критике сокращение расходов, объявленных новой администрацией Белого дома.

Он не стал упоминать в своей речи нынешнего американского президента Дональда Трампа. В ходе выступления политик говорил то громко, то шёпотом.

Ранее Байден произнёс речь на конференции профсоюза электриков, но его обращение не было публичным.

Напомним, в середине марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прежний глава Белого дома «проспал» своё президентство. Он уточнил, что в это время американской администрацией якобы руководила супруга Байдена Джилл. Вэнс добавил, что в результате правления демократа в экономике США сложилась «катастрофическая ситуация».