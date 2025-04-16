В омском Минэнерго произошло громкое назначение

В среду, 16 апреля 2025 года, глава Министерства энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко представил своего нового заместителя. На эту должность назначен Анатолий Бебякин.
«Анатолий Александрович имеет опыт гражданской службы более 15 лет, в Минэнерго Омской области трудился начальником отдела экономики и за это время зарекомендовал себя как ответственный и грамотный руководитель», — сообщил Шнипко.
По словам главы омского Минэнерго, Бебякин вступает в должность с 16 апреля 2025 года и будет курировать финансово-экономический блок министерства.
Отметим, что у Шнипко есть еще один заместитель — Святослав Комерзан.