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В омском Минэнерго произошло громкое назначение

У главы министерства появился новый зам.

Источник: SuperOmsk.ru

В среду, 16 апреля 2025 года, глава Министерства энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко представил своего нового заместителя. На эту должность назначен Анатолий Бебякин.

«Анатолий Александрович имеет опыт гражданской службы более 15 лет, в Минэнерго Омской области трудился начальником отдела экономики и за это время зарекомендовал себя как ответственный и грамотный руководитель», — сообщил Шнипко.

По словам главы омского Минэнерго, Бебякин вступает в должность с 16 апреля 2025 года и будет курировать финансово-экономический блок министерства.

Отметим, что у Шнипко есть еще один заместитель — Святослав Комерзан.