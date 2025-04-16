ЦИК: проведение выборов в Курской области будет зависеть от безопасности

Проведение перенесённых на 2025 год муниципальных избирательных кампаний в Курской области будет зависеть от уровня угроз для безопасности населения.
Как уточнили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии РФ, ЦИК находится в постоянном взаимодействии с избирательными комиссиями приграничных субъектов по вопросам организации выборов, включая те, которые были отложены в 2024 году.
В прошлом году по обращению избирательной комиссии Курской области было принято решение отложить голосование в семи муниципалитетах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и в городе Льгове. ЦИК продолжает сотрудничать с избирательными органами Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей в рамках подготовки к избирательной кампании 2025 года, включая возможное возобновление подготовительных мероприятий по ранее отложенным выборам.
Все решения по организации голосования, включая его формы и сроки, принимаются после консультаций с региональными властями и соответствующими структурами, с учётом уровня готовности, режима ЧС или повышенной готовности, а также отсутствия угроз для жизни и здоровья граждан.
Согласно действующему законодательству, постановление о назначении выборов в органы местного самоуправления должно быть принято в период с 16 по 26 июня — за 80−90 дней до дня голосования. Ранее утверждённые положения ЦИК предусматривают, что восстановление избирательного процесса по перенесённым выборам возможно только по решению регионального избиркома при предварительном уведомлении Центризбиркома. На текущий момент подобное уведомление в ЦИК направлено не было.