ЦИК: проведение выборов в Курской области будет зависеть от безопасности

Согласно действующему законодательству, постановление о назначении выборов в органы местного самоуправления должно быть принято в период с 16 по 26 июня — за 80−90 дней до дня голосования. Ранее утверждённые положения ЦИК предусматривают, что восстановление избирательного процесса по перенесённым выборам возможно только по решению регионального избиркома при предварительном уведомлении Центризбиркома. На текущий момент подобное уведомление в ЦИК направлено не было.