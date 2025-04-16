Сенатор Алексей Пушков раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за её угрозы в адрес европейских лидеров, которые могли бы принять участие в Параде Победы в Москве.
В своём Telegram-канале он заявил, что подобная риторика ставит Каллас в один ряд с теми, кто оправдывает прославление пособников нацистов на Украине и активно поддерживает нынешние киевские власти.
По словам Пушкова, представители европейских структур, критикующие участие в праздновании 9 мая, тем самым демонстрируют, что им действительно нечего отмечать.
Ранее Кая Каллас негативно отреагировала на возможность присутствия делегаций стран ЕС и государств-кандидатов на Параде Победы в Москве. Она выразила мнение, что участие в этом мероприятии неприемлемо на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что власти РФ будут рады всем, кто готов разделить гордость и радость Дня Победы. При этом Москва обращает внимание на недружественные высказывания Евросоюза.