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Пушков: Каллас угрозами из-за парада в Москве поддерживает нацистов

Критикой празднования 9 мая европейские политики доказывают, что им нечего отмечать.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за её угрозы в адрес европейских лидеров, которые могли бы принять участие в Параде Победы в Москве.

В своём Telegram-канале он заявил, что подобная риторика ставит Каллас в один ряд с теми, кто оправдывает прославление пособников нацистов на Украине и активно поддерживает нынешние киевские власти.

По словам Пушкова, представители европейских структур, критикующие участие в праздновании 9 мая, тем самым демонстрируют, что им действительно нечего отмечать.

Ранее Кая Каллас негативно отреагировала на возможность присутствия делегаций стран ЕС и государств-кандидатов на Параде Победы в Москве. Она выразила мнение, что участие в этом мероприятии неприемлемо на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что власти РФ будут рады всем, кто готов разделить гордость и радость Дня Победы. При этом Москва обращает внимание на недружественные высказывания Евросоюза.