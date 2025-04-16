Премьер Британии близок к продовольственной сделке с Евросоюзом

Ранее администрация Трампа ввела 10-процентные пошлины на импорт из большинства стран, оставив без изменений только торговлю с Россией. Хотя под давлением международного сообщества эти меры были временно заморожены на 90 дней (за исключением Китая), 130 государств уже выразили готовность к переговорам о новых условиях торговли с США.