Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам

В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53% американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90% американцев негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70% раскритиковали цены на бензин и энергию, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70% американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб американским рабочим и производителям.