Раскрыты детали участия Хинштейна в выборах губернатора Курской области

Прежде чем кандидатура будет утверждена, необходимо, чтобы кандидат провел встречи как минимум с 75% секретарей первичных и местных отделений партии в регионе. После этого кандидатура направляется на согласование в президиум генерального совета, а затем представляется для окончательного утверждения и выдвижения на региональной конференции. Агентство уточняет, что региональные конференции для выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы глав регионов запланированы на период с июня по середину июля.