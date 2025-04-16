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О Трампе ни слова: Байден выступил на публике впервые после ухода с поста президента США

Байден впервые после ухода с поста президента США выступил публично.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент США Джо Байден провел публичное выступление впервые после того, как покинул Белый дом, уступив пост Дональду Трампу. Выступление транслировали американские телеканалы.

Байден выступил с получасовой речью на конференции неправительственной организации ACRD. Он раскритиковал политику администрации действующего президента США Дональда Трампа в области соцобеспечения, при этом ни разу не упомянув его имя. Также Байден заострил внимание на расколе американского общества.

Организация ACRD занимается поддержкой людей с инвалидностью.

Накануне президент США Дональд Трамп объяснил свои усилия в направлении урегулирования украинского конфликта тем, что возникновению этой ситуации способствовал его предшественник Джо Байден и назвал конфликт «войной Байдена».

Ранее сайт KP.RU собрал главные провалы политики Джо Байдена на президентском посту.