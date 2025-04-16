О Трампе ни слова: Байден выступил на публике впервые после ухода с поста президента США

Байден выступил с получасовой речью на конференции неправительственной организации ACRD. Он раскритиковал политику администрации действующего президента США Дональда Трампа в области соцобеспечения, при этом ни разу не упомянув его имя. Также Байден заострил внимание на расколе американского общества.