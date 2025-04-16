О Трампе ни слова: Байден выступил на публике впервые после ухода с поста президента США

Экс-президент США Джо Байден провел публичное выступление впервые после того, как покинул Белый дом, уступив пост Дональду Трампу. Выступление транслировали американские телеканалы.
Байден выступил с получасовой речью на конференции неправительственной организации ACRD. Он раскритиковал политику администрации действующего президента США Дональда Трампа в области соцобеспечения, при этом ни разу не упомянув его имя. Также Байден заострил внимание на расколе американского общества.
Организация ACRD занимается поддержкой людей с инвалидностью.
Накануне президент США Дональд Трамп объяснил свои усилия в направлении урегулирования украинского конфликта тем, что возникновению этой ситуации способствовал его предшественник Джо Байден и назвал конфликт «войной Байдена».
Ранее сайт KP.RU собрал главные провалы политики Джо Байдена на президентском посту.