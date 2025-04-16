ФСБ рассекретила данные об украинских пособниках нацистов

Одно из рассекреченных постановлений, оказавшихся в распоряжении ТАСС, касается деятельности Ивана Босича 1909 года рождения. Согласно документу, уроженец села Тертышники Носовского района Черниговской области, работавший сторожем на участке угледобывающего предприятия «Тулауголь», в период временной оккупации Носовского района немецко-фашистскими войсками изменил Родине, перешел на сторону немцев и добровольно поступил в полицию.
Как следует из рассекреченных документов, в период оккупации Босич «безоговорочно выполнял все распоряжения немецких властей по установлению их порядков среди населения советских граждан». Будучи полицейским, он неоднократно высылал местных жителей на восстановление бездорожья, а за невыполнение распоряжений немецких властей подвергал их насильственным обыскам, отбирал скот, арестовывал их и доставлял «под силой оружия» в отделение полиции.
Другое постановление касается преступной деятельности Ивана Жолтого (он же Жовтый) 1922 года рождения. Уроженец села Нижние-Млины Полтавской области работал на кирпичном заводе слесарем. В мае 1942 года, находясь на службе в Красной Армии, Жолтый был пленен немцами и направлен в лагерь военнопленных. В августе того же года он изменил Родине, поступив на службу в немецкую армию в 23-й карательный батальон «СД», дислоцировавшийся в Киеве, который был сформирован для борьбы с партизанами, охраны концлагерей и тюрем «СД».
Летом 1944 года в связи с наступлением советских войск Жолтый бежал с немцами в Восточную Пруссию, где проходил обучение, а осенью 1944 года был переброшен во Францию для участия в боях против войск союзников. Позже пособника нацистов перебросили в Чехословакию для подавления восстания и борьбы с партизанами. С марта 1945 года до капитуляции германских войск он служил в составе дивизии «Мертвая голова» в Австрии и участвовал в боях в районе реки Дунай против советских войск.