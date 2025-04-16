ФСБ рассекретила данные об украинских пособниках нацистов

Летом 1944 года в связи с наступлением советских войск Жолтый бежал с немцами в Восточную Пруссию, где проходил обучение, а осенью 1944 года был переброшен во Францию для участия в боях против войск союзников. Позже пособника нацистов перебросили в Чехословакию для подавления восстания и борьбы с партизанами. С марта 1945 года до капитуляции германских войск он служил в составе дивизии «Мертвая голова» в Австрии и участвовал в боях в районе реки Дунай против советских войск.