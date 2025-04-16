Госдепартамент США заявил об отмене грантов для белорусской оппозиции. Подробности были опубликованы в соцсетях Департамента государственной эффективности (DOGE), передает РИА Новости.
Согласно данным, Госдепартамент США принял решение отменить гранты на общую сумму в 215 миллионов долларов. Сообщается, что государственный секретарь Марко Рубио продолжил пересматривать выделение иностранной помощи по линии Госдепартамента.
Говорится, что 15 апреля 2025 года были отменены «139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов, в том числе… 2,4 миллиона долларов на “Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Беларуси”.
Уточняется, что помимо белорусского оппозиционного проекта, финансирования от США лишились в Бразилии, Кыргызстане, Ливии, Мавритании, Молдове. Также называются Узбекистан, Шри-Ланка, Армения, Болгария, Англия, Тунис.
Тем временем россиянка Потапова снялась с турнира перед игрой против белоруски Соболенко.
Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.
Кроме того, глава СВР Нарышкин сообщил про рассекречивание информации разведки.