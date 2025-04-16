Глава Татарстана предложил Владимиру Путину расширить программу семейной ипотеки

Глава Татарстана принял участие в заседании президиума Госсовета РФ, посвященном реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Провел заседание президент России Владимир Путин.
Рустам Минниханов, как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», доложил главе государства о проблемах с рынком жилья и предложил ряд нововведений.
«Предельный размер семейной ипотеки составляет 6 миллионов рублей. Это покрывает только половину самого востребованного варианта жилья — двухкомнатной квартиры. Остальная часть оплачивается по рыночной ставке. Для покупки такой квартиры доход семьи должен быть не менее 320 тысяч рублей в месяц, что в 5 раз больше средней заработной платы в РТ», — отметил Рустам Минниханов.
Глава Татарстана предложил дифференцировать лимит по регионам, исходя из средней стоимости квадратного метра и количеству членов семей.
Также Минниханов озвучил инициативу регионов распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов спецоперации.
Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана за обстоятельный доклад. Отметив, глубокую проработку вопросов.
«Обязательно их надо будет проработать. Согласен полностью. Спасибо, что подошли к этому очень серьезно», — сказал президент России после доклада Минниханова.