Глава Татарстана предложил Владимиру Путину расширить программу семейной ипотеки

«Предельный размер семейной ипотеки составляет 6 миллионов рублей. Это покрывает только половину самого востребованного варианта жилья — двухкомнатной квартиры. Остальная часть оплачивается по рыночной ставке. Для покупки такой квартиры доход семьи должен быть не менее 320 тысяч рублей в месяц, что в 5 раз больше средней заработной платы в РТ», — отметил Рустам Минниханов.