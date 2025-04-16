Денис Паслер договорился с Росавтодором о сроках капремонта уральских трасс

«В Свердловской области проходит множество федеральных дорог, которые сегодня строятся и развиваются. Но самое важное — это точно выстроенные планы на 2025-й и последующие годы, которые у Росавтодора имеются, — сказал Денис Паслер. — Мы четко понимаем, какие улучшения транспортной инфраструктуры ждут нас в ближайшее время. Безусловно, у нас еще много задач в этой области, но есть все необходимые ресурсы для их выполнения».