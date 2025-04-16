Денис Паслер договорился с Росавтодором о сроках капремонта уральских трасс

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано несколько дорог. Об этом было заявлено на встрече врио губернатора Дениса Паслера и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова. Речь идет о расширении трассы Екатеринбург — Тюмень, строительстве обхода Богдановича, строительстве путепровода в районе села Логинова через железнодорожные пути.
Екатеринбург — Тюмень
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в рамках рабочей встречи подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автодорог на территории региона.
«В Свердловской области проходит множество федеральных дорог, которые сегодня строятся и развиваются. Но самое важное — это точно выстроенные планы на 2025-й и последующие годы, которые у Росавтодора имеются, — сказал Денис Паслер. — Мы четко понимаем, какие улучшения транспортной инфраструктуры ждут нас в ближайшее время. Безусловно, у нас еще много задач в этой области, но есть все необходимые ресурсы для их выполнения».
Одной из главных тем рабочей встречи стало расширение трассы Екатеринбург — Тюмень до четырех полос. Работы должны быть завершены в 2026 году. Они проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На трассе Екатеринбург — Тюмень, которая находится в составе М-12 «Восток», на участках общей протяженностью 132 километра выполняются работы по капитальному ремонту с расширением проезжей части до четырех полос. На данный момент работы ведутся на отрезках со 104-го по 123-й километр, с 168-го по 180-й километр и с 261-го по 289-й километр в рамках капитального ремонта.
Работы пройдут на участке с 35-го по 104-й километр в рамках реконструкции со строительством обходов. Денис Паслер подчеркнул, что для жителей Свердловской области важно не только расширение трассы Екатеринбург — Тюмень, но и строительство обхода города Богданович. По его словам, эти работы также должны завершиться в 2026 году.
Проезд у Логиново
Другой важной темой встречи стало расширение до четырех полос трассы Пермь — Екатеринбург, которая от Ачита до столицы Урала является частью трассы М-12 «Восток».
«Перед Росавтодором стояла задача обеспечить четырехполосное движение транспорта по автомобильной дороге Р-242 от Ачита до Екатеринбурга. Мы эту задачу выполнили при огромной поддержке субъекта и при высоком уровне взаимодействия, — сказал Роман Новиков. — Для жителей области, для грузоперевозчиков и в целом для экономики это очень значимое событие. В этом году мы завершим все оставшиеся работы по капитальному ремонту на этом участке».
Денис Паслер и Роман Новиков договорились об активизации работы по строительству путепровода в районе села Логиново (Белоярский городской округ) на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Проект строительства объекта с 54-го по 57-й километр уже прошел государственную экспертизу.
«Вторым вопросом рабочей встречи стало строительство путепровода на автодороге Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Знаю, какие пробки скапливаются в районе Логиново, и понимаю важность решения этой проблемы, — сообщил Денис Паслер. — С Романом Витальевичем обсудили активизацию работы по этому вопросу. Отмечу, масштабные дорожные работы реализуются благодаря нацпроекту “Инфраструктура для жизни”.
Роман Новиков в ходе встречи обратил внимание на общее снижение аварийности на федеральных трассах, которые проходят на территории Свердловской области. В 2024 году на 11,3% снизилось число погибших в ДТП. В январе-феврале текущего года этот показатель уменьшился на 54,5%, количество пострадавших снизилось на 30,8%.
69 объектов
Всего в текущем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области планируют отремонтировать 69 объектов, среди которых — 27 мостовых переходов через реки и путепроводы.
Ежегодно строители приводят в порядок несколько десятков подобных сооружений на региональных и муниципальных дорогах. Среди них крупные путепроводы на ключевых трассах, например, на Серовском тракте. В этом году планируется отремонтировать мосты на автодорогах Тавда — Таборы, Первоуральск — Шаля, Туринская Слобода — Решетникова — Сагай, Верхняя Тура — Качканар, Сысерть — Часовая, через реку Бардым в Артинском муниципальном округе.
Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области планируется отремонтировать свыше 250 километров региональных дорог.