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«Не их победа»: Пушков резко ответил на угрозы Каллас по празднованию 9 мая

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, призвавшей страны Европейского Союза воздержаться от посещения Москвы во время празднования 9 мая. Пушков отметил, что победа в Великой Отечественной войне не принадлежит странам ЕС. Об этом он заявил в своих соцсетях.

Пушков отметил, что ЕС поддерживает киевский режим.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, призвавшей страны Европейского Союза воздержаться от посещения Москвы во время празднования 9 мая. Пушков отметил, что победа в Великой Отечественной войне не принадлежит странам ЕС. Об этом он заявил в своих соцсетях.

«Представитель ЕС угрожает “последствиями” европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, Европейский Союз оправдывает действия, направленные на героизацию «пособников нацистов» на Украине, и активно поддерживает правительство в Киеве, которое проводит такую политику.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу слов Каллас. Песков заявил, что в Европе существуют государства, которые не поддерживают такого рода риторику, передает RT.