«Не их победа»: Пушков резко ответил на угрозы Каллас по празднованию 9 мая

«Представитель ЕС угрожает “последствиями” европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, Европейский Союз оправдывает действия, направленные на героизацию «пособников нацистов» на Украине, и активно поддерживает правительство в Киеве, которое проводит такую политику.