Город Одесса может перейти под контроль России, с чем согласятся США, говорится в статье на норвежском сайте Steigan.
Авторы публикации отмечают, что американский президент Дональд Трамп пока не уточнял условия мирного урегулирования по Украине на местах. Они считают, что глава Белого дома не будет возражать против перехода Одессы под российский контроль.
При этом Трамп займет такую позицию, если будет уверен в том, что США получат компенсацию в других областях. В статье утверждается, что у Европы вряд ли получится помешать такому сценарию.
Авторы публикации также написали, что переход Одессы под контроль РФ укрепит безопасность военного и торгового судоходства в Черном море.
Напомним, в середине февраля стало известно, что жителям Одесской области начали приходить СМС-сообщения о присоединении региона к России. Военный блогер Борис Рожин уточнил, что уведомления были разосланы неизвестными хакерами, которые смогли взломать местного интернет-провайдера «Ланет».
В середине марта газета New York Times со ссылкой на представителей офиса главы киевского режима Владимира Зеленского написала, что Украина опасается, что Трамп может согласиться передать России порт в Одессе.