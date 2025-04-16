Имени Бабура: в Узбекистане появится новый город

Лидер страны во время своего визита в Андижанскую область посетил праздничное мероприятие в парке «Янги Узбекистон» и пообщался с молодежью.
Одна из главных целей нашего государства — молодежная политика. Все, что мы делаем в образовании, махаллях, занятости, спорте — ради интересов наших детей. Молодежь Узбекистана талантлива и способна. Но когда раскрывается талант? Когда есть труд. Тот, кто стремится к знаниям и работает над собой, никогда не останется без дела. Учитесь, развивайтесь, осваивайте современные профессии. Чтобы быть счастливым завтра, нужно заложить основу уже сегодня.
Он напомнил, что главной целью реформ в Новом Узбекистане, является обеспечение прав, интересов и достоинства человека, всего народа, и на этой основе — повышение удовлетворенности людей своей жизнью.
Андижан — один из древнейших городов страны и жемчужина Ферганской долины. В настоящее время здесь активно реализуют масштабные проекты, создают новые возможности. В их числе — строительство нового города. Андижан также знаменит тем, что является родиной Захириддина Мухаммада Бабура.
Бабур Мирзо — достойный продолжатель Ренессанса Тимуридов, великая личность — покровитель науки, культуры, искусства и литературы, человеческого таланта. Его уникальное наследие прославило наш народ на весь мир. Строительство города, носящего его имя, станет символическим исполнением мечты великого предка.
Жители области поддержали эту инициативу.
В новом городе появится крупный образовательный кластер с детскими садами, школами, университетом, музеем, библиотекой и IT-парком. В университете построят современный спортивный комплекс международного уровня.
Город Бабур станет источником вдохновения для молодежи, новым туристическим и культурным центром, а также «умным городом» с передовыми технологиями.
На самой высокой точке парка установят памятник Захириддину Мухаммаду Бабуру.
Для реализации этих планов примут специальную программу с финансированием в размере $250 млн.