Имени Бабура: в Узбекистане появится новый город

Одна из главных целей нашего государства — молодежная политика. Все, что мы делаем в образовании, махаллях, занятости, спорте — ради интересов наших детей. Молодежь Узбекистана талантлива и способна. Но когда раскрывается талант? Когда есть труд. Тот, кто стремится к знаниям и работает над собой, никогда не останется без дела. Учитесь, развивайтесь, осваивайте современные профессии. Чтобы быть счастливым завтра, нужно заложить основу уже сегодня.