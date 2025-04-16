МИД: запрет перемещения дипломатов в Шенгене нарушит международные нормы

В недавнем материале польской газеты Rzeczpospolita появилась информация о том, что Польша и Чехия выступают с инициативой о запрете на перемещение российских дипломатов в пределах стран Шенгенской зоны. Ранее МИД Польши уже ввёл ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. С 1 июня 2024 года они смогут перемещаться только в пределах консульского округа.