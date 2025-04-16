МИД: запрет перемещения дипломатов в Шенгене нарушит международные нормы

В случае введения запрета на передвижение российских дипломатов в пределах шенгенской зоны это стало бы нарушением международных соглашений в сфере дипломатии, считает Григорий Лукьянцев, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации. Своё мнение он высказал в интервью РИА Новости.
Касательно гипотетического ответа России на возможное введение подобных ограничений, Лукьянцев отметил, что в дипломатических отношениях всё взаимосвязано. Однако он подчеркнул, что окончательное решение о запрете на перемещение российских дипломатов в странах Шенгенской зоны ещё не принято.
В недавнем материале польской газеты Rzeczpospolita появилась информация о том, что Польша и Чехия выступают с инициативой о запрете на перемещение российских дипломатов в пределах стран Шенгенской зоны. Ранее МИД Польши уже ввёл ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. С 1 июня 2024 года они смогут перемещаться только в пределах консульского округа.