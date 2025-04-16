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Еще один мэр в Башкирии ушел в отставку

Сергей Караберов покинул пост градоначальника Белебея по собственному желанию.

Источник: freepik.com

Еще один мэр в Башкирии ушел в отставку. Сергей Караберов покинул пост градоначальника Белебея по собственному желанию. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Он выразил благодарность коллегам, и особенно — руководству района и правительству республики «за оказанное доверие и предоставленную возможность внести свой вклад в развитие города».

Отметим, эту должность чиновник занимал с февраля прошлого года. Его место с 16 апреля заняла замглавы администрации города Татьяна Зубова.

Напомним, это уже четвертая отставка с начала весны. Ранее по собственному желанию ушел мэр Салавата, а также главы Бирского и Белорецкого районов.