Еще один мэр в Башкирии ушел в отставку. Сергей Караберов покинул пост градоначальника Белебея по собственному желанию. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
Он выразил благодарность коллегам, и особенно — руководству района и правительству республики «за оказанное доверие и предоставленную возможность внести свой вклад в развитие города».
Отметим, эту должность чиновник занимал с февраля прошлого года. Его место с 16 апреля заняла замглавы администрации города Татьяна Зубова.
Напомним, это уже четвертая отставка с начала весны. Ранее по собственному желанию ушел мэр Салавата, а также главы Бирского и Белорецкого районов.