Почта Гонконга прекратила принимать посылки с товарами для США

Ранее Life.ru сообщал, что американская администрация активно ведёт переговоры с более чем 70 странами с целью ослабить влияние Китая на мировую экономику. Эта стратегия включает три направления: полный запрет на транзит китайских товаров через страны-союзники, ограничения для китайских компаний, пытающихся обойти американские санкции, и создание барьеров для дешевых китайских товаров на мировых рынках.