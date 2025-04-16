Захарова оценила намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев на 9 мая

«Это (намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9-го мая — ред.) то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го… Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение — театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», — сказала она в эфире радио «Sputnik».