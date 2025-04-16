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Захарова оценила намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев на 9 мая

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

Источник: РИА "Новости"

«Это (намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9-го мая — ред.) то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го… Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение — театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», — сказала она в эфире радио «Sputnik».

Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.