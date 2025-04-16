Над Россией за ночь сбили 26 БПЛА. Военная операция, день 1148-й

08:23 Два украинских беспилотника с 06:35 до 07:00 сбили в Тульской и Рязанской областях, сообщило Минобороны.
08:20 Ключ к мирному соглашению на Украине находится в смене власти, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что главным вопросом урегулирования является принадлежность «пяти территорий».
«Я думаю, что где-то и в этом ключ. Потому что про эти территории вообще даже не стоит упоминать, поскольку они в конституционном порядке вошли в состав Российской Федерации на основе референдумов. Но это мало. Потому что эти территории будут граничить с другими территориями Украины, на которых неонацистский режим пока у власти. Это будет постоянный источник угрозы нашей стране», — объяснил сенатор.
08:13 Шесть спасателей пострадали в результате удара ВСУ по ветряной электростанции «Сивашская» в Чаплинском округе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ночью, около 01:00, враг обстрелял подстанцию “ВЭС Сивашская” в Чаплинском МО. При тушении пожара наши спасатели подверглись атаке вражеского дрона. Пострадали шесть человек из числа личного состава — мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех — множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице», — написал глава региона.
08:11 Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
08:10 ❗️ Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.
08:05 ⚡️ Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников минувшей ночью. В Минобороны уточнили, что в Воронежской области сбили девять аппаратов, в Белгородской области — восемь, четыре в Курской и два в Липецкой областях, два в Крыму и один в столичном регионе.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1148-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.