Максим Кудрявцев прокомментировал кадровые перестановки в мэрии Новосибирска

«Команда претерпела очень серьезные изменения. Те принципы, которые я закладывал на старте и придерживаюсь долгие годы, нисколько не изменились: умение работать в команде, ориентация на результат, и самое главное, чтобы люди любили Новосибирск. Чтобы подобрать одного топ-менеджера, надо провести 4−5 собеседований минимум. Иногда они длятся час. Мне гораздо ценнее люди вовлеченные, у которых горят глаза, они готовы менять ситуацию», — поделился глава города.