Максим Кудрявцев прокомментировал кадровые перестановки в мэрии Новосибирска

16 апреля ровно год, как Максима Кудрявцева избрали на пост мэра Новосибирска. В эксклюзивном интервью Сиб.фм глава города рассказал о формировании эффективной команды администрации.
«Одним из самых серьёзных вызовов для меня стало формирование команды. Из семи заместителей мэра города Новосибирска пять — новые. Серьезное обновление прошло и в среднем звене. Сейчас у нас достаточно сплоченный коллектив, который способен решать сложные задачи», — прокомментировал Максим Кудрявцев.
По словам мэра, для него важно, чтобы команда любила Новосибирск.
«Команда претерпела очень серьезные изменения. Те принципы, которые я закладывал на старте и придерживаюсь долгие годы, нисколько не изменились: умение работать в команде, ориентация на результат, и самое главное, чтобы люди любили Новосибирск. Чтобы подобрать одного топ-менеджера, надо провести 4−5 собеседований минимум. Иногда они длятся час. Мне гораздо ценнее люди вовлеченные, у которых горят глаза, они готовы менять ситуацию», — поделился глава города.
Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью мэра Новосибирска Максима Кудрявцева о результатах работы за год у власти.