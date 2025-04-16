Главные новости 16 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 апреля 2025 года.
Трамп рассказал о рекордных поступлениях от пошлин в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на импорт обеспечило поступление «рекордных» сумм в бюджет страны. Политик отметил, что стоимость всех товаров и инфляция в стране снижаются. «Обещания даны, обещания сдержаны», — написал американский лидер в соцсети X.
Джо Байден впервые выступил на публике после ухода с поста
Бывший президент США Джо Байден выступил на мероприятии в Чикаго. Это было первое появление политика на публике после ухода с поста главы страны. В своей речи Байден затронул тему соцобеспечения в США, раскритиковал сокращения, проводимые администрацией Белого дома, но ни разу не упомянул имя Трампа.
Урсула фон дер Ляйен заявила об окончании эпохи Запада
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью на вопрос журналиста о лидерстве Евросоюза ответила, что «Запада, каким мы его знали, больше не существует». Высокопоставленная чиновница отметила, что ЕС необходима трансформация, чтобы он мог претендовать на главенство при формировании нового миропорядка.
В США назвали условие для экономического партнерства с РФ
Вашингтон допускает восстановление экономического сотрудничества с Москвой, но только после урегулирования украинского кризиса. В Белом доме считают, что перспектива бизнес-партнерства с США может стать для Кремля стимулом для прекращения огня. Такое заявление сделала пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт.
Bloomberg объявил рубль самой доходной валютой
Агентство Bloomberg со ссылкой на данные экономистов назвало российский рубль самой доходной валютой в мире. С начала 2025 года денежная единица России укрепилась к доллару на 3,8% на внебиржевых торгах. Доллар при этом слабеет из-за введения торговой войны, спровоцированной импортными пошлинами Трампа.