Главные новости 16 апреля 2025 года

Бывший президент США Джо Байден выступил на мероприятии в Чикаго. Это было первое появление политика на публике после ухода с поста главы страны. В своей речи Байден затронул тему соцобеспечения в США, раскритиковал сокращения, проводимые администрацией Белого дома, но ни разу не упомянул имя Трампа.