Полпред Анатолий Серышев оценил работу полиции в Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев встретился с начальником ГУ МВД России по Новосибирской области Андреем Кульковым и заслушал доклад о текущих результатах деятельности местной полиции, а также о том, как в округе в первом квартале 2025-го обстояли дела с криминалом. По итогам встречи полпред позитивно оценил работу ведомства.
— В целом по округу более чем на шесть процентов снизилось количество зарегистрированных преступлений, а на 14,5 процента — остаток нераскрытых преступлений, — доложил Кульков.
Также стало уменьшаться число тяжких преступлений. Кроме того, в целом по округу на 14 процентов снизилось количество преступлений, которые были совершены ранее судимыми людьми, и на 22 процента — лицами, находящимися в состоянии опьянения.