Полпред Анатолий Серышев оценил работу полиции в Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев встретился с начальником ГУ МВД России по Новосибирской области Андреем Кульковым и заслушал доклад о текущих результатах деятельности местной полиции, а также о том, как в округе в первом квартале 2025-го обстояли дела с криминалом. По итогам встречи полпред позитивно оценил работу ведомства.