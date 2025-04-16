Бессент: соглашение с Украиной по ресурсам могут подписать на этой неделе

«Мы очень, очень близки. Подписание может быть даже на этой неделе», — рассказал он Bloomberg.
Ранее сообщалось, что на переговорах представителей Украины и Соединённых Штатов по полезным ископаемым была «антагонистичная» атмосфера.
Сделку с Украиной по ресурсам могут подписать уже на этой неделе, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
«Мы очень, очень близки. Подписание может быть даже на этой неделе», — рассказал он Bloomberg.
Ранее сообщалось, что на переговорах представителей Украины и Соединённых Штатов по полезным ископаемым была «антагонистичная» атмосфера.