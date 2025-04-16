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Бессент: соглашение с Украиной по ресурсам могут подписать на этой неделе

Сделку с Украиной по ресурсам могут подписать уже на этой неделе, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Источник: AP 2024

«Мы очень, очень близки. Подписание может быть даже на этой неделе», — рассказал он Bloomberg.

Ранее сообщалось, что на переговорах представителей Украины и Соединённых Штатов по полезным ископаемым была «антагонистичная» атмосфера.