Politico: европейские лидеры с недоверием относятся к поездке Мелони в США

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Предстоящий визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон рассматривается как шанс продемонстрировать, что Европа еще может выстраивать отношения с американской администрацией при условии проявления определенной гибкости. Об этом пишет издание Politico.
В то же время, по его данным, некоторые европейские лидеры, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, полагают, что президент США Дональд Трамп стремится расколоть ЕС, подталкивая отдельные страны к заключению двусторонних соглашений с Соединенными Штатами. В связи с этим, отмечает издание, визит Мелони вызывает у них подозрение, особенно после того, как она разочаровала часть европейских партнеров своей сдержанной позицией в отношении программ перевооружения ЕС на фоне ослабления американской поддержки Украины.
Тем не менее, как пишет Politico, европейские лидеры надеются, что итальянский премьер сможет донести до Вашингтона обеспокоенность Европы по торговым вопросам. По словам двух итальянских чиновников, Мелони уверена, что с Трампом можно договариваться, а его торговые угрозы — это лишь элемент переговорной стратегии. Свой визит она рассматривает как возможность добиться уступок и показать, что если Европа будет «менее истерична, то сможет эффективно взаимодействовать с Вашингтоном», отметил один из источников.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп проведет 17 апреля встречу с Мелони.