Politico: европейские лидеры с недоверием относятся к поездке Мелони в США

Тем не менее, как пишет Politico, европейские лидеры надеются, что итальянский премьер сможет донести до Вашингтона обеспокоенность Европы по торговым вопросам. По словам двух итальянских чиновников, Мелони уверена, что с Трампом можно договариваться, а его торговые угрозы — это лишь элемент переговорной стратегии. Свой визит она рассматривает как возможность добиться уступок и показать, что если Европа будет «менее истерична, то сможет эффективно взаимодействовать с Вашингтоном», отметил один из источников.