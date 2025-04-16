«Железный занавес»: зачем Литва минирует отношения с Беларусью

Польша выступает зачинщиком подобных инициатив, а Литва, как правило, на подхвате, но она же и бежит впереди паровоза, пытаясь первой насолить неугодному соседу. О намерении заминировать границу с Беларусью в конце марта заявили в Минобороны Литвы, по итогам встречи глав военных ведомств стран Балтии и Польши.
Так что планомерно воссоздаваемый названными странами «железный занавес» теперь будет еще и заминирован, речь идет о противотанковых и противопехотных минах. Но в образном смысле отношения с Беларусью Польшей и Литвой и так уже заминированы.
Сейм Литвы 8 апреля проголосовал за продление национальных ограничений в отношении граждан Беларуси и России — они будут действовать как минимум до 2 мая 2026 года. Ужесточаются и правила для тех белорусов и россиян, кто получил литовские виды на жительство — более 50 тысяч белорусов и 15 тысяч соответственно.
Поддержанный Сеймом законопроект, который лоббировал комитет по национальной безопасности и обороне, предполагает, что выдача видов на жительство в Литве гражданам Беларуси и России будет приостановлена, если у них нет действующей визы.
Кроме того, действующие разрешения будут аннулированы, если данные граждане совершили поездки в Россию или Беларусь более одного раза в течение трех календарных месяцев.
Меры литовской стороны носят параноидальный характер. Россиян и белорусов, прибывающих не через границу ЕС, дополнительно проверяют на предмет «угроз национальной безопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям».
Белорусам и россиянам запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны, а также импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма из России или Беларуси. В этой коллективной политической паранойе есть лишь редкие проблески здравых сомнений.
В частности, их высказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. По его мнению, считать каждого белоруса, приезжающего в Литву, потенциальной угрозой — это слишком. «Да, мы слышим об угрозах национальной безопасности, но видеть шпиона в каждом — тоже неадекватно», — цитирует его слова одно из литовских изданий.
Но 9 апреля, за день до своего назначения главой ДГБ, Ремигиюс Бридикис подтвердил худшие опасения: в картине мира литовских спецслужб каждый белорус — «шпион», поэтому, по мнению спецслужб Литвы, белорусы должны подвергаться коллективному наказанию.
Литовские «ястребы»
Политическая паранойя литовских политиков не знает границ, что отражается на пограничной политике: «Одной из угроз является частый приезд и выезд в свои страны граждан России и Беларуси, имеющих вид на жительство в Литве. Неоднократно заявлялось, что такие лица представляют угрозу», — заявил в Сейме глава МВД Арвидас Поцюс.
А это уже Бридикис: «Некоторые режимы, государства оказывают влияние на мигрантов, приезжающих к нам. Здесь я, пожалуй, особо выделил бы Беларусь, — сказал он в Сейме. — Люди, приезжающие к нам, находятся под полным воздействием режима. Государство… может влиять на их свободу, благополучие, судьбу. И, осознавая свои рычаги давления и власть, они могут заставить этих людей действовать против стран, в которых те ищут лучшей жизни. Мы понимаем, что Беларусь, как и Россия, сделают всё, чтобы сохранить свободу действий в Литве и западной среде».
Бридикис, похоже, бредит. Сами литовцы не ищут в Литве лучшей жизни, именно поэтому численность населения этой страны стремительно падает, вот простые граждане обеих стран готовы друг с другом общаться. 10 апреля он вообще заявил, что сотрудников разведки Литвы надо наделить правом слежки без постановления суда: «Порой необходимо найти баланс между правами человека и последствиями. Упущенная ситуация может привести к непоправимым последствиям», — сказал он.
Литовские «ястребы» в ближайшее время планируют зарегистрировать поправки в Конституцию и Избирательный кодекс, которые ограничат право граждан третьих стран голосовать и баллотироваться на выборах в советы самоуправлений и на выборах мэров «в связи с ростом числа граждан, прибывающих из неевропейского, нетрансатлантического пространства, в целях минимизации угроз».
Черту подвел министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, который заявил, что готовится новый миграционный пакет, в котором рассматривается возможность закрытия границы Литвы: «Он может включать определенные изменения, связанные с возможным закрытием границ, как это сейчас делают Финляндия или Польша».
Мы сейчас смотрим, анализируем практику этих двух государств… можно, скажем, решением правительства, вводить определенные ограничения на прием заявлений о предоставлении убежища.
Вильнюсский окружной суд отклонил просьбу литовской активистки Эрики Швенчене посетить Москву для празднования 9 мая. Накануне, 27 февраля, она просила суд прекратить дело, возбужденное по ее посту в сети о трагедии в Мядининкай, где были убиты литовские таможенники.
Тюрьма ЦРУ под Вильнюсом
Как известно, трагедия произошла на таможенном пункте на белорусской границе 31 июля 1991 года. Смысл публичного намека, изложенного Швенчене, заключается в том, что это было политическое убийство с целью ускорения «развода» Литвы с СССР.
Вполне вероятная версия, ведь «сакральные жертвы» к тому времени уже были принесены во время событий у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года. В их организации хвастливо признавался в конце 90-х один из литовских политиков, организовавших рассадку снайперов на крышах у телецентра, которые стреляли как в штурмовавших его военных, так и в протестующих. Так что у украинского Майдана были учителя из Литвы.
В одной из социальных сетей в общедоступной группе с красноречивым названием «Правда о Вильнюсских событиях» обратили внимание на то, что среди документов о деятельности USAID, обнародованных Илоном Маском, обнаружилось любопытное о событиях недалекого прошлого в Литве.
Маск выложил в общий доступ доказательства того, что за импичментом литовского президента Роландаса Паксаса в 2004 стояли США. Его сняли по прямому приказу из Вашингтона, а оплатили услуги литовских политиков через USAID.
Маск назвал даже фамилии литовских политиков и суммы, которые они получили от USAID. Паксас был отстранен от должности в 2004 году из-за того, что отказался разместить в Литве секретную тюрьму ЦРУ.
По словам самого Паксаса, весной 2003 года тогдашний глава ДГБ Литвы Мечис Лауринкус обратился к нему с вопросом, можно ли неофициально ввезти в Литву лиц, подозреваемых США в причастности к терроризму. Несмотря на то, что Литва тогда активно стучалась в двери НАТО и нуждалась в очках в глазах ее руководства, Паксас отказался от предложения шефа ДГБ.
А через полгода разразился крупнейший за всю историю Литвы политический скандал со сливом компромата в местные СМИ о связях Паксаса с российским предпринимателем Юрием Борисовым, приведший к отстранению литовского президента от должности.
В апреле 2004 года, когда Литва праздновала вступление в НАТО, парламент страны проголосовал за импичмент президента Паксаса. А позже в 20 километрах от Вильнюса в поселке Антивилай заработала секретная тюрьма ЦРУ, где пытали иностранных заключенных.
Паксас был ее принципиальным противником, за что и поплатился постом. Однако нынешние литовские политики не слишком разборчивы. Похоже, за «железным занавесом» под присмотром ЦРУ им вполне комфортно.