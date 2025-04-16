«Железный занавес»: зачем Литва минирует отношения с Беларусью

А это уже Бридикис: «Некоторые режимы, государства оказывают влияние на мигрантов, приезжающих к нам. Здесь я, пожалуй, особо выделил бы Беларусь, — сказал он в Сейме. — Люди, приезжающие к нам, находятся под полным воздействием режима. Государство… может влиять на их свободу, благополучие, судьбу. И, осознавая свои рычаги давления и власть, они могут заставить этих людей действовать против стран, в которых те ищут лучшей жизни. Мы понимаем, что Беларусь, как и Россия, сделают всё, чтобы сохранить свободу действий в Литве и западной среде».