Новый министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова совместно с министром строительства и развития инфраструктуры региона Григорием Сургановым и главой Детской городской клинической больницы № 9 16 апреля совершила рабочую поездку по строящимся медицинским объектам региона. Первой в списке оказалась детская поликлиника № 9 в Екатеринбурге, которая строится в Железнодорожном районе на улице Готвальда по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь в новой поликлинике смогут получать 20 тысяч юных жителей Старой и Новой Сортировки. «Площадь здания составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Приложим все усилия, чтобы запустить ее раньше срока: ввод в эксплуатацию по плану до конца года, но думаю, что к началу осени мы уже это сможем сделать», — сказала Савинова. Уже в апреле в поликлинику, где завершаются внутренние отделочные работы, поставят современное медицинское оборудование. Также запланированы работы по благоустройству прилегающей территории. Министр здравоохранения также отметила важность создания комфортных условий для медперсонала. Она отметила, что сохранить работоспособность, физическое и эмоциональное состояние медикам помогут комнаты психологической разгрузки с массажными креслами. В скором времени Татьяна Савинова детально ознакомится и с другими объектами, возводимыми по нацпроекту. В планах — проинспектировать строительство поликлиник в Березовском, Серове, Арамиле, Реже и Артемовском.