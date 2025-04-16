В Башкирии актуализируют закон о драгоценных металлах и камнях

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, планируется привести закон в соответствие с требованиями времени. В частности, из закона исключат требование об обязательной вооруженной охране при перевозке сплавов, содержащих менее 1% золота или платины и 5% серебра. Это требование отменяется и для банков, перевозящих монеты из драгметаллов. Кроме того, на изделия из драгметаллов будет наноситься двухмерный штрихкод, приведут в соответствие с федеральным законодательством требования к обороту продукции из драгоценных камней и металлов, в том числе сырья и отходов.