По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, планируется привести закон в соответствие с требованиями времени. В частности, из закона исключат требование об обязательной вооруженной охране при перевозке сплавов, содержащих менее 1% золота или платины и 5% серебра. Это требование отменяется и для банков, перевозящих монеты из драгметаллов. Кроме того, на изделия из драгметаллов будет наноситься двухмерный штрихкод, приведут в соответствие с федеральным законодательством требования к обороту продукции из драгоценных камней и металлов, в том числе сырья и отходов.
В Башкирии актуализируют закон о драгоценных металлах и камнях
В республиканский закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» внесут изменения. Соответствующий законопроект Госсобрание Башкирии планирует рассмотреть 24 апреля, сообщает пресс-служба парламента региона.