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Глава Совета Республики Кочанова сказала, какой видит Беларусь будущего

Кочанова сказала, какой видит Беларусь будущего.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала, какой видит Беларусь будущего. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Совета Республики.

— Главное, чтобы наше государство оставалось мирным и спокойным, чтобы на нашей земле не было войны, — подчеркнула Наталья Кочанова.

Она добавила, что хочется, чтобы белорусы жили счастливо, могли себя реализовать. Председатель Совета Республики отметила, что, к примеру, кто хочет служить отчеству и учится в лицее МВД, кто-то хочет быть учителем, а кто-то работает на ферме. Она уточнила, что все это правильно.

По словам Кочановой, если и далее Беларусь продолжить развиваться подобными темпами, как сейчас, то она будет успешной.

— Потому что куда бы я ни приезжала, про нас всегда говорят: Беларусь — это качество, — заметила глава Совета Республики.

Она уточнила, что это качественная продукция, техника, которая выпускается на белорусских предприятиях.

— Беларусь — это стабильность, мир и порядок. А еще добавляют — и, конечно, ваш президент. Везде знают нашего Александра Григорьевича, и добавляют: нам бы такого, — подчеркнула глава Совета Республики.

Тем временем Кочанова сказала разобраться в вопросе досрочной пенсии.

Ранее Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.

Кроме того, Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.