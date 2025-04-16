Глава Совета Республики Кочанова сказала, какой видит Беларусь будущего

Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала, какой видит Беларусь будущего. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Совета Республики.
— Главное, чтобы наше государство оставалось мирным и спокойным, чтобы на нашей земле не было войны, — подчеркнула Наталья Кочанова.
Она добавила, что хочется, чтобы белорусы жили счастливо, могли себя реализовать. Председатель Совета Республики отметила, что, к примеру, кто хочет служить отчеству и учится в лицее МВД, кто-то хочет быть учителем, а кто-то работает на ферме. Она уточнила, что все это правильно.
По словам Кочановой, если и далее Беларусь продолжить развиваться подобными темпами, как сейчас, то она будет успешной.
— Потому что куда бы я ни приезжала, про нас всегда говорят: Беларусь — это качество, — заметила глава Совета Республики.
Она уточнила, что это качественная продукция, техника, которая выпускается на белорусских предприятиях.
— Беларусь — это стабильность, мир и порядок. А еще добавляют — и, конечно, ваш президент. Везде знают нашего Александра Григорьевича, и добавляют: нам бы такого, — подчеркнула глава Совета Республики.
Тем временем Кочанова сказала разобраться в вопросе досрочной пенсии.
Ранее Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.
Кроме того, Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.