Глава Совета Республики Кочанова сказала, какой видит Беларусь будущего

Она добавила, что хочется, чтобы белорусы жили счастливо, могли себя реализовать. Председатель Совета Республики отметила, что, к примеру, кто хочет служить отчеству и учится в лицее МВД, кто-то хочет быть учителем, а кто-то работает на ферме. Она уточнила, что все это правильно.