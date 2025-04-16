Маск добрался до грантов для Узбекистана: отменён проект на $2,5 млн

«Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 миллионов», — говорится в сообщении DOGE, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).
Среди отменённых оказался и грант для Узбекистана. Он предусматривал финансирование на сумму $2,5 миллиона, которое должно было пойти на «продвижение ключевого гражданского участия» в стране.
В рамках этого направления обычно поддерживаются проекты, связанные с вовлечением граждан в общественную жизнь, обучением ННО, расширением доступа к информации и развитию гражданского общества. Теперь же, похоже, этим планам придётся пойти под нож экономии.
Узбекистан — не единственный, кто оказался в списке. В том же сообщении DOGE указывается, что под сокращение попали и другие грантовые программы Госдепа в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Кыргызстане, Ливии, Мавритании, Молдове, Тунисе и Шри-Ланке.