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Маск добрался до грантов для Узбекистана: отменён проект на $2,5 млн

Vaib.uz (Узбекистан. 16 апреля). Администрация США продолжает масштабную «зачистку» бюджета. Департамент госэффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сообщил об отмене 139 грантов на общую сумму $215 миллионов.

Источник: Vaib.Uz

«Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 миллионов», — говорится в сообщении DOGE, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Среди отменённых оказался и грант для Узбекистана. Он предусматривал финансирование на сумму $2,5 миллиона, которое должно было пойти на «продвижение ключевого гражданского участия» в стране.

В рамках этого направления обычно поддерживаются проекты, связанные с вовлечением граждан в общественную жизнь, обучением ННО, расширением доступа к информации и развитию гражданского общества. Теперь же, похоже, этим планам придётся пойти под нож экономии.

Узбекистан — не единственный, кто оказался в списке. В том же сообщении DOGE указывается, что под сокращение попали и другие грантовые программы Госдепа в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Кыргызстане, Ливии, Мавритании, Молдове, Тунисе и Шри-Ланке.