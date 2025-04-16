Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Источник: Reuters

Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.