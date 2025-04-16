Совфед одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.